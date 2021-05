France : un prêt d’1,5 milliard de dollars au Soudan

La France va prêter 1,5 milliard de dollars au Soudan, sous la forme d’un prêt-relais, pour lui permettre de couvrir ses arriérés vis-à-vis du Fonds monétaire international, en amont d’une conférence internationale des bailleurs à Paris.

Le président Emmanuel Macron confirmera cet engagement financier de la France lors de la « Conférence internationale d’appui à la transition soudanaise » qui se tient à partir de 13H00 dans la capitale française, après l’annonce faite par le ministre de l’Economie Bruno Le Maire.

« Bonne décision, au bon moment. C’est au Soudan maintenant et à la communauté internationale de montrer que le nouveau Soudan est une opportunité pour les investisseurs et non plus un cas désespéré. L’ONU est prête à apporter son soutien », a tweeté Volker Perthes, l’envoyé spécial pour le Soudan.

Malgré ses ressources pétrolières et minières, la dette extérieure du Soudan dépasserait les 50 milliards d’euros.