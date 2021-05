Maroc : Réintroduction de deux espèces disparues dans le parc national d’Ifrane

Le département des eaux et forêts a organisé, samedi dernier, une opération de réintroduction de 31 mouflons à manchettes et de 6 porcs-épics au niveau du parc national d’Ifrane.

Selon le département des eaux et forêts, les mouflons à manchettes relâchés proviennent de la réserve de Tafoughalt et ont été transférés vers Jbel Ij, sommet du parc national d’Ifrane à 2.426m d’altitude. Les porcs-épics réintroduits proviennent d’un programme de conservation ex-situ au sein du zoo de Dream Village, fruit de collaboration et de partenariat public-privé.

Le mouflon à manchettes et le porc-épic ont disparu du parc d’Ifrane respectivement en 1960 et en 1997 et sont considérés comme des espèces menacées d’extinction au niveau national et international.

Cette opération s’inscrit dans un vaste programme d’action de sauvegarde des espèces menacées au sein du réseau des parcs nationaux prévu par la Stratégie Forêts du Maroc 2020-2030.

Parmi ses objectifs, figurent l’actualisation des plans d’actions nationaux des espèces menacées et l’augmentation de la cadence de leur mise en œuvre en quantité et en qualité d’interventions, l’intégration d’autres catégories d’espèces menacées (Carnivores, Rapaces, Reptiles, Plantes menacées), la réintroduction des espèces disparues au sein du réseau de parcs nationaux (ongulés sauvages, serval, rapaces, ibis chauve, autruche à cou rouge) et la conservation ex situ et la constitution des noyaux de sécurité en partenariat avec les zoos et jardins botaniques.