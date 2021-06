Nigeria : 27 tués dans une attaque armée dans le centre

Des hommes armés ont attaqué un marché et un terrain de foot dans une ville du centre du Nigeria tuant 27 personnes et faisant plusieurs blessés, selon la police de l’Etat de Benue.

« L’attaque a eu lieu dimanche vers 18 heures (17H00 GMT) alors que les commerçants étaient en train de remballer leurs stands du marché », a déclaré Catherine Anene, la porte-parole de la police, ajoutant que « les blessés ont été emmenés à l’hôpital et le nombre de personnes tuées s’élève à 27 ».

L’Etat de Benue est situé sur la ceinture fertile du centre du Nigeria, où les heurts communautaires sont réguliers entre éleveurs nomades peuls et agriculteurs.

L’Etat de Benue regroupe plus de 218.000 déplacés internes, selon l’Organisation Internationale des Migrations (OIM), soit le nombre le plus élevé dans tout le centre et nord-ouest du pays.