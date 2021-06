Khartoum : le FMI accorde une aide de 2,47 milliards de dollars au Soudan (officiel)

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mardi l’effacement des arriérés du Soudan et l’entrée du pays dans le club des pays pauvres bénéficiant d’un allégement de la dette.

Une aide de 2,47 milliards de dollars en faveur du pays a été également annoncée par une responsable du FMI.

Il s’agit d’une aide dans le cadre d’un programme s’étalant sur trois ans et trois mois, et accordée au titre de la facilité élargie de crédit (FEC), a indiqué Carol Baker, cheffe de mission du Fonds monétaire en charge du Soudan lors d’une conférence téléphonique.

« Cela aidera le pays à renforcer sa résilience économique, à promouvoir une croissance plus robuste et plus inclusive, à réduire la pauvreté et à relever le niveau de vie », a expliqué le FMI dans un communiqué. La décision du Conseil d’administration permettra un décaissement immédiat de 1,41 milliard de dollars.

« C’est un moment historique pour le Soudan et son peuple », a déclaré mardi la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, dans un communiqué.

Elle a souligné que les États-Unis avaient été un des premiers pays à soutenir la normalisation des relations du Soudan avec les institutions financières internationales pour l’aider à obtenir un allégement de sa dette.

Fin mars, Washington avait ainsi accordé une aide financière au pays de 1,15 milliard de dollars, pour permettre au Soudan d’effacer ses arriérés envers la Banque mondiale, « sans frais pour les contribuables américains », a insisté mardi le Trésor.