Somalie: le 10 octobre, jour de  l’élection présidentielle 

Le bureau du Premier ministre Mohamed Hussein Roble a publié sur Twitter le calendrier détaillé des élections indirectes. Le 10 octobre a été fixé pour la prochaine élection présidentielle.

« Nous avons conclu avec succès le Forum national de consultation avec d’importantes décisions concernant les élections du pays », a déclaré M. Roble sur son compte Twitter.



« Je salue les leaders du conseil et espère que l’élection sera pacifique et transparente, basée sur le calendrier et sur les processus convenus », a-t-il ajouté.



Mi-avril, la prolongation pour deux ans du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, qui avait expiré le 8 février, avait généré de violents affrontements à Mogadiscio entre le régime en place et l’opposition.