Djibouti : ouverture du capital de Telecom

Le gouvernement djiboutien a annoncé l’ouverture du capital de l’opérateur national, Djibouti Telecoms, aux investisseurs privés, précisant que l’Etat propose « une part minoritaire et significative de son actionnariat à un partenaire stratégique de premier plan ».

« Cette ouverture du capital de Djibouti Telecoms est un signe fort et supplémentaire de la volonté du gouvernement de mener une politique volontariste de modernisation de l’économie du pays, d’accroître la compétitivité globale et d’optimiser la gouvernance et la gestion des entreprises publiques », indique la présidence dans un communiqué publié dimanche dernier.

Cette ouverture s’inscrit également dans le cadre de la volonté de Djibouti de soutenir et de développer un écosystème basé sur l’économie numérique et les nouvelles techniques et dont Djibouti Telecoms sera l’un des acteurs majeurs.

Par ailleurs, le gouvernement djiboutien souligne qu’il restera un actionnaire majoritaire et proposera un cahier des charges clair et ambitieux au partenaire privé.

« L’Etat Djiboutien s’engage également à renforcer ses capacités de régulation du secteur et à s’assurer de la préservation des intérêts stratégiques de la nation », ajoute le communiqué.