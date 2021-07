Côte d’Ivoire : les Chefs d’Etat africains plaident pour une nouvelle reconstitution des ressources de l’Association Internationale de Développement

Lors du Sommet sur la mobilisation des fonds de l’Association Internationale de Développement (IDA) qui s’est déroulé à Abidjan en Côte d’Ivoire, treize Chefs d’État et de Gouvernement africains ont plaidé pour une nouvelle reconstitution substantielle, la 20ème des ressources de l’Association ou IDA20.

Selon le communiqué final, les ressources qui seront mobilisées vont servir à accélérer la reprise économique afin de surmonter les chocs de la pandémie de COVID-19, augmenter les investissements dans le capital humain et redoubler d’efforts pour créer des emplois.

Les Chefs d’Etat se sont engagés à soutenir le développement du secteur privé, la mise en place des systèmes éducatifs favorisant l’acquisition et l’utilisation des compétences et le soutien de la transformation structurelle et spatiale des économies.Association ou IDA20

Plus précisément, il s’agira de mobiliser, d’ici la fin de l’année 2021, une enveloppe d’au moins 100 milliards de dollars pour servir au financement des projets spécifiques dans les 74 pays IDA au cours des trois prochaines années.

Pour M. Axel van Trotsenburg, le Directeur général des opérations de la Banque mondiale, «une 20ème reconstitution ambitieuse des ressources de l’IDA viendra aider puissamment les pays à engager une reprise verte et inclusive pour renouer avec les objectifs de 2030».