Tanzanie : le niveau d’eau du lac Victoria a atteint cette année 1137,29 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer

Les autorités de la région administrative de Kagera au nord-ouest de la Tanzanie ont annoncé que le niveau d’eau du lac Victoria a atteint cette année 1137,29 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer, un record depuis la récolte des données satellites de 1992.

Selon les autorités de Kagera, le dérèglement climatique est la principale cause de la montée des eaux du lac Victoria, qui constitue l’habitat de nombreuses espèces aquatiques, telles que les poissons Cichlidés endémiques du lac.

Le changement climatique aggrave les phénomènes météorologiques, entraînant des tempêtes de magnitude et d’intensité plus grandes, inondant tout sur leur passage, les plages, les habitations et les plantations. Les conséquences de ces inondations sont d’autant plus graves qu’elles ont déjà contribué à la disparition de 135 plages sur les 149 que compte le lac Victoria.

Le lac Victoria ou Nyanza, situé au cœur de la région des Grands Lacs d’Afrique, est le plus grand lac d’Afrique et le deuxième au monde en superficie avec 68.100 km2. Traversé par l’équateur, le lac est peuplé d’une faune et d’une flore tropicale variée mais menacée par la surexploitation des ressources naturelles, la destruction des milieux et le changement climatique.