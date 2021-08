Tripoli : l’émissaire américain pour la Libye se rend au Caire pour rencontrer Khalifa Haftar

L’ambassade américaine à Tripoli a annoncé, mardi, que l’ambassadeur et émissaire spécial américain pour la Libye, Richard Norland, se rendra dans la capitale égyptienne, Le Caire, les 10 et 11 août, pour rencontrer le général à la retraite Khalifa Haftar et des responsables égyptiens dans le cadre des efforts de Washington pour soutenir les élections législatives et présidentielle libyennes prévues en décembre prochain.

L’ambassade a déclaré dans une série de tweets que Norland sera “au Caire les 10 et 11 août” pour rencontrer des responsables égyptiens et le général à la retraite Khalifa Haftar.