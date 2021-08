Ethiopie : Transferts des Fonds de la Diaspora

Les envois de fonds de la diaspora éthiopienne au pays ont atteint 3,6 milliards de dollars au cours de l’exercice budgétaire 2020/2021 clos le 08 juillet.

Les fonds transférés cette année, soit l’équivalent du montant des exportations de l’Ethiopie au cours de la même période, reflète l’engagement des Éthiopiens de l’étranger et leur attachement au pays, a relevé l’Agence de la diaspora éthiopienne.

Par ailleurs, les troupes éthiopiennes et érythréennes auraient violé des centaines de femmes et de filles dans la région du Tigray, imposant à certaines victimes l’esclavage sexuel et les mutilations, selon un rapport d’Amnesty International publié mercredi.