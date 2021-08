Afrique du Sud : bilan des troubles sociaux

Au moins 40.000 commerces sud-africains ont été pillés, incendiés ou vandalisés lors des violences meurtrières des dernières semaines, a annoncé le gouvernement.

“40.000 commerces ont été touchés” par des pillages, incendies ou actes de vandalisme dans la région de Kwazulu-Natal (KZN, Est), a déclaré à la presse la ministre des Petites entreprises, Khumbudzo Ntshavheni.

C’est dans cette région que les troubles ont commencé le 9 juillet, d’abord sous la forme d’émeutes au lendemain de l’incarcération de l’ex-président Jacob Zuma pour outrage à la justice.

Depuis, ils se sont étendus, sur fond de chômage endémique et de nouvelles restrictions anti-Covid 19, gagnant la ville de Johannesburg et faisant plus de 300 morts, selon les derniers bilans.

Sur le plan économique, le gouvernement estime que ces violences ont coûté 50 milliards de rands, soit 3,4 milliards de dollars, à l’économie.