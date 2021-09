Somalie: 9 morts dans un attentat-suicide à Mogadiscio

Au moins neuf personnes, dont six membres des forces de sécurité somaliennes, ont été tuées mardi dans un attentat-suicide contre un point de contrôle à Mogadiscio, la capitale somalienne, a annoncé la police.

“L’enquête est toujours en cours mais d’après les indications actuelles, un kamikaze a provoqué l’explosion”, a déclaré Mohamed Ali de la police somalienne, précisant que six membres des forces de sécurité et trois civils ont été tués, et 11 autres personnes blessées.

Selon M. Ali, le point de contrôle visé par l’attentat était un lieu de rassemblement fréquent des forces de sécurité.

L’attaque a été revendiquée par le groupe terroriste Al-Shabab affilié à Al-Qaïda qui combat le gouvernement fédéral somalien depuis 2007.

Le mois dernier, le groupe Al-Shabaab a revendiqué un attentat suicide dans un café à Mogadiscio qui avait fait deux morts et cinq blessés.