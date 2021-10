Djibouti: concours D-Startup 2021 organisée par le FSD

Le Premier ministre djiboutien et chef du gouvernement par intérim, M. Abdoulkader Kamil Mohamed, a parrainé dimanche une cérémonie marquant la finale de la 1ère édition du concours D-Startup 2021 organisée par le Fonds Souverain de Djibouti (FSD).

Ce concours annuel de start-ups, organisé à Djibouti par le FSD, vise à favoriser l’innovation et l’entrepreneuriat des jeunes en droite ligne avec les objectifs de développement économique dument définis dans le cadre de sa stratégie d’investissement, rapporte l’agence djiboutienne d’information ADI.

Cette compétition a mis en concurrence différents projets de start-up en amont de leur création ou créées après le 01 Janvier 2018 ayant une activité sur le territoire Djiboutien, selon ADI qui note qu’il s’agit d’un appui technique et financier aux entreprises, aux startups et aux porteurs de projets, pour la réalisation de projets économiques qui contribuent à la fois à la création d’emploi, à l’autonomisation des porteurs de projets et à l’amélioration des conditions de vie des populations qui en bénéficient.