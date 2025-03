Afrique : Le ministre cubain des Affaires étrangères cherche à renforcer les liens bilatéraux avec le Ghana

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a rencontré le président ghanéen, John Dramani Mahama, pour évoquer les liens historiques entre Cuba et le Ghana et renforcer leurs relations bilatérales, dans le cadre de sa tournée officielle à travers cinq pays africains. « Nous avons rappelé les liens historiques entre nos nations et l’amitié tissée entre Kwame Nkrumah, le leader de la lutte pour la liberté et premier président du Ghana, et le Commandant en Chef Fidel Castro », a déclaré Rodríguez sur son compte Twitter jeudi soir.

Le ministre cubain a également mis en avant auprès de Mahama l’importance cruciale que Cuba accorde à sa coopération avec le Ghana. Plus tôt, Rodríguez avait rencontré son homologue ghanéen, Sam Okudzeto Ablakwa, afin de renforcer le dialogue politique bilatéral et « dynamiser » les relations économiques, commerciales et de coopération entre les deux nations.

Lors de sa visite officielle au Ghana, il a été reçu mercredi par Alban Bagbin, président du Parlement ghanéen, avec qui il a exprimé la volonté de Cuba de développer les liens interparlementaires. Mardi, il a également déposé une gerbe de fleurs sur le mausolée de Kwame Nkrumah à Accra, le qualifiant de « grand promoteur de l’unité africaine ».

Après sa visite au Ghana, Rodríguez a poursuivi sa tournée en Afrique en se rendant au Nigeria, où il a rencontré son homologue Yusuf Maitama Tuggar. Ensemble, ils ont signé un mémorandum d’entente visant à renforcer les échanges politiques et diplomatiques, ainsi que la coopération académique et bilatérale. Rodríguez a aussi échangé avec le vice-président nigérian, Kashim Shettima, et le président du Sénat, Godswill Akpabio, exprimant ainsi l’intérêt de Cuba pour étendre les liens parlementaires.

Cette année marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre Cuba et le Nigeria. Rodríguez a également rencontré le président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), Omar Alieu Touray, afin de discuter des relations entre Cuba et l’organisation.

Le ministre cubain a également eu des entretiens avec le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, et ses principaux responsables politiques, avant de se rendre en Éthiopie, où il a rencontré le Premier ministre Abiy Ahmed et d’autres dirigeants. Il a également célébré les 50 ans de relations diplomatiques avec l’Éthiopie.

En plus de ces rencontres, Rodríguez a visité l’Afrique du Sud, où il a discuté avec le ministre des Affaires internationales et de la Coopération, Ronald Lamola, de la consolidation des « liens historiques » et du soutien à l’agenda de développement du Sud global.

Sa tournée s’inscrit parallèlement au voyage du Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz, qui a récemment visité la République du Congo et prévoit de se rendre en Namibie et en Guinée équatoriale.