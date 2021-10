Nigeria : l’impact négatif du commerce illégal des espèces menacées d’extinction

Le gouvernement de l’État de Lagos a mis en garde récemment contre l’impact négatif du commerce illégal des espèces menacées d’extinction, ajoutant qu’il cause de graves dommages à la nature et à la biodiversité.

La secrétaire permanente du ministère de l’Environnement et des Ressources en eau, Mme Belinda Odeneye, qui s’exprimait à l’occasion d’une marche pour la nature à Lagos, a déclaré que le programme vise à sensibiliser aux questions environnementales en démontrant l’importance de la conservation de la nature et de l’utilisation durable des ressources naturelles.

« L’humanité et la nature ont évolué ensemble pendant des milliers d’années, créant des cultures et des paysages uniques et interdépendants », a indiqué Mme Odeneye.

« Les peuples autochtones et les communautés locales sont les principaux gardiens d’une grande partie des forêts, des prairies, des savanes, des zones humides et des océans les plus précieux du monde », a-t-elle poursuivi.

« En ne reconnaissant pas les peuples autochtones et les communautés locales, nous affaiblissons la résilience de notre planète et réduisons notre capacité à assurer le bien-être et la prospérité de tous », a-t-elle ajouté.