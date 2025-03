Namibie : Le PM cubain renforce les liens bilatéraux et participe à l’investiture de Netumbo Nandi-Ndaitwah

Le Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz, a rencontré jeudi le président sortant de la Namibie, Nangolo Mbumba, pour lui exprimer sa reconnaissance pour l’engagement de la Namibie dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une visite officielle, au cours de laquelle Marrero prendra également part à l’investiture de Netumbo Nandi-Ndaitwah, la première femme à accéder à la présidence de la Namibie.

Marrero a déclaré qu’au nom du général d’Armée et président Miguel Díaz-Canel, il a transmis le salut chaleureux et a exprimé sa gratitude envers Mbumba pour son soutien à l’approfondissement des liens entre les deux nations. Il a précisé que l’objectif de leur arrivée en Namibie était de participer, au nom du Parti, de l’État et du Gouvernement cubains, à la cérémonie d’investiture de la présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah, ainsi qu’à la célébration du 35e anniversaire de l’indépendance de la Namibie.

Lors de sa visite, le Premier ministre cubain a également rencontré l’ex-première ministre Saara Kuugongelwa, récemment élue présidente de l’Assemblée nationale, avec qui il a échangé sur l’importance de renforcer les relations entre leurs deux pays. « Nous avons mis en lumière l’importance de préserver l’héritage de Fidel Castro et de Sam Nujoma, dont l’amitié symbolise les liens solides et fraternels entre nos nations », a-t-il ajouté.

Avant son arrivée en Namibie, Marrero a effectué une visite en République du Congo (Congo-Brazzaville), où il a rencontré le président Denis Sassou Nguesso. Au cours de cette rencontre, les deux dirigeants ont discuté des accords bilatéraux importants et de la nécessité de renforcer la coopération économique et commerciale entre leurs deux pays. L’entretien a eu lieu à Brazzaville, où Marrero a également rencontré le président du Sénat congolais, Pierre Ngolo. Ensemble, ils ont convenu de la nécessité d’intensifier les échanges parlementaires entre Cuba et le Congo.

Le Premier ministre cubain a aussi eu des discussions avec son homologue congolais, Anatole Collinet Makosso, lors d’une session de travail entre la délégation cubaine et un groupe de ministres congolais. Ils ont identifié des opportunités pour élargir les relations économiques, commerciales et de coopération dans d’autres secteurs.

Marrero a débuté sa tournée en République du Congo ce lundi et se rendra prochainement en Guinée équatoriale, bien que les dates exactes de cette visite n’aient pas encore été précisées. La délégation cubaine inclut également José Angel Portal Miranda, ministre de la Santé publique, Déborah Rivas Saavedra, vice-ministre du Commerce extérieur et de l’Investissement étranger, ainsi que Carlos Miguel Pereira Hernández, directeur général des Affaires bilatérales au ministère des Affaires étrangères.

Marrero poursuit son voyage en Afrique parallèlement à celui de Bruno Rodríguez, le ministre cubain des Affaires étrangères, qui effectue également une tournée similaire avec des visites en Afrique du Sud, Éthiopie, Burkina Faso, Nigéria, Ghana et Sénégal.