Sahara Marocain : discours Royal à l’occasion du 46è anniversaire de la Marche Verte

A l’occasion du 46è anniversaire de la Marche Verte, le Roi Mohammed VI dans un discours à la nation, a indiqué que les parties qui entretiennent des positions ambiguës sur cette question ne pourront pas espérer engager des partenariats commerciaux ou autres avec le Royaume.

Il a en ce sens rappelé les acquis et développements palpables engrangés par le Maroc sur cette question, traduits notamment par la reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, l’ouverture de plusieurs représentations diplomatiques dans les provinces du sud du Royaume et le soutien continu manifesté par l’environnement arabe et africain du Royaume.

La question du Sahara n’est pas sujet à négociation, le Royaume négocie pour une solution politique, définitive et durable à ce différend, de même qu’il demeure attaché au processus politique sous les auspices de l’ONU, et à la coopération la MINURSO.

La date du 6 novembre restera dans l’histoire de lutte sans armes et pacifique contre le colonialisme espagnol pour la récupération des provinces du Sud marocains.

Sous la vision clairvoyante du Roi du Maroc Mohammed VI, ces provinces connaissent un développement des infrastructures et des méga-investissements garantissant les conditions de prospérité, de sécurité et de quiétude.