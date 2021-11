Ouganda : au moins 3 morts et une trentaine de blessés dans une explosion (nouveau bilan)

Les explosions survenues mardi dans la capitale ougandaise, Kampala, ont fait au moins trois morts et plus d’une trentaine de blessées, a annoncé le porte-parole de la police, Fred Enanga.

Les explosions ont eu lieu dans le quartier d’affaires, près du quartier général de la police et de l’entrée du Parlement, selon le chef adjoint de la police ougandaise, Edward Ochom.

« Pour l’instant, nous parlons de trois corps de personnes décédées (et) de trois kamikazes qui se sont suicidés (…) Jusqu’à présent, 33 sont blessés et cinq sont grièvement blessés », a déclaré le porte-parole lors d’une conférence de presse.

Selon la police, le double attentat-suicide a été menée par un « groupe local lié aux ADF », groupe rebelle apparu en Ouganda et qui a fait souche depuis plus de 25 ans dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) voisine.