Centrafrique : le ministre de l’Elevage et de la Santé animale incarcéré pour crimes contre l’humanité

Hassan Bouba, ministre de l’Elevage et de la Santé animale, ancien conseiller spécial de l’actuel chef de l’Etat Faustin Archange Touadéra, a été arrêté vendredi matin par la police judiciaire pour crimes de guerre et contre l’humanité.

Agé de 36 ans et appelé plus fréquemment Hassan Bouba, il avait aussi été numéro 2 de l’un des plus redoutables groupes armés rebelles, l’Union pour la Paix en Centrafrique (UPC), avant de rejoindre le pouvoir en 2017.

Une ONG américaine The Sentry avait affirmé au terme d’une enquête très détaillée que le chef de l’UPC, Ali Darassa, et son numéro deux de l’époque, Bouba Ali Hassan, étaient directement responsables de l’attaque d’un camp de déplacés en novembre 2018 à Alindao, à quelque 500 km à l’est de Bangui, qui s’était soldée par la mort d’au moins 112 villageois dont 19 enfants.