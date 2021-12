L’OCI : signature d’un accord de siège avec le Niger 

L’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et le gouvernement du Niger ont signé lundi à Niamey un accord portant sur la création du siège de la mission régionale de l’OCI pour le Sahel et le Bassin du Lac Tchad dans la capitale nigérienne, Niamey.

Le document a été signé par le ministre d’Etat nigérien, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Massaoudou Hassoumi, et l’Ambassadeur, directeur des Affaires africaines à l’OCI, Boubakar Adamou, rapporte l’Agence nigérienne de presse (ANP).

Cet accord vise à garantir à l’OCI, aux fonctionnaires locaux et au comité exécutif, des facilités, des privilèges et des meilleures conditions de travail et de séjour indispensables à l’accomplissement de leur mission dans le pays d’accueil, précise l’ANP.

Dans son allocution, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Massaoudou Hassoumi, s’est réjoui de « l’aboutissement de ce long processus, qui a, d’abord, commencé par la signature le 30 décembre 2008 d’un accord portant création d’un bureau national de l’OCI au Niger, puis transformé en 2017 en Bureau régional pour les pays du Sahel », indique la même source.