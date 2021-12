Burkina Faso : 10 soldats portés disparus

L’armée avait éliminé jeudi dernier plusieurs terroristes à Toeni dans la province du Sourou, lors d’un accrochage avec des groupes terroristes.

Cependant, elle est toujours à la recherche de dix de ses soldats qui sont toujours portés disparus, selon l’agence d’information du Burkina (AIB).

L’armée assure que des renforts ont été envoyés le lundi à Seytenga (Séno) pour sécuriser la commune.

Par ailleurs, deux soldats burkinabè ont été tués et quatre autres blessés le 24 décembre quand leur véhicule a sauté sur une mine entre Djibo et Bourzanga (Sahel). Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d’attaques terroristes ayant fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés internes.