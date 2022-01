Mali : le n°2 de la Katiba Macina éliminé par l’armée dans le centre du pays

L’armée malienne a annoncé dimanche sur son site officiel avoir tué le numéro 2 de la Katiba Macina, Ousmane Sidibé dit « Bobala », et plusieurs autres responsables terroristes, lors d’une offensive menée le 12 janvier dans le centre du pays.

« Les Forces Armées Maliennes (FAMa) dans leurs offensives contre les groupes armés terroristes (GAT) ont procédé, le 12 janvier 2022, à des frappes aériennes dans les zones de Sama, Sosso et Logori dans le cercle de Bankass, ayant fait plusieurs morts dont le n°2 de la Katiba de Macina Ousmane Sidibé dit Bobala et plusieurs autres responsables terroristes », indique l’armée malienne dans un communiqué publié sur on site officiel.

D’autre part, l’armée a souligné que dans le cadre ses manœuvres offensives, l’opération « KELETIGUI », elle a également procédé samedi à la destruction de deux bases logistiques terroristes dans la localité d’Alatona, dans le centre du Mali.

Le bilan de cette offensive est de neuf terroristes tués, un camion, un Pick-up et un tricycle, équipés de mitrailleuses de calibre 12,7 mm, tous ont été détruits.

L’armée malienne a également récupéré 57 téléphones portables, plusieurs armes et 1,5 tonne d’engrais servant à la fabrication de mines artisanales.

« Cette zone servait de bases de regroupement pour les terroristes qui procédaient régulièrement au harcèlement des populations dans le secteur de Diabaly en les empêchant de vaguer à leurs occupations agropastorales et en incendiant les champs », a indiqué l’armée qui a fait état d’un blessé dans ses rangs.