FAO : 138 millions de dollars de financements urgents pour lutter contre la sécheresse dans la Corne de l’Afrique  

L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations unies (FAO) a annoncé lundi qu’elle a besoin de 138 millions de dollars de financements urgents pour aider 1,5 millions de personnes vulnérables dans des communautés de la Corne de l’Afrique (Ethiopie, Kenya et Somalie) dont les champs et pâturages ont été affectés par une sécheresse prolongée.

Le Plan de réponse à la sécheresse dans la Corne de l’Afrique publié par la FAO réclame plus de 138 millions de dollars, dont 130 millions de dollars sont requis d’urgence d’ici à la fin du mois de février.

«Nous savons par expérience que soutenir l’agriculture dans des moments tels que celui-ci a un impact énorme, que si nous agissons rapidement et au bon moment pour obtenir de l’eau, des semences, des aliments pour bétail, des soins vétérinaires, et des liquidités de grand besoin pour les familles rurales à risque, alors les famines catastrophiques peuvent être évitées», a notamment relevé le directeur du Bureau des urgences et de la résilience de la FAO, Rein Paulsen, dans un communiqué publié à Nairobi.