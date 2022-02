Madagascar : Le gouvernement décrète l’état de catastrophe nationale suite aux inondations

Le gouvernement malgache vient de décréter l’état de catastrophe nationale suite aux inondations qui ont frappé durant les dernières semaines plusieurs régions du pays.

Cette décision a été prise après l’évaluation de la situation et le bilan des dégâts enregistrés suite aux pluies diluviennes qui ont affecté le pays, a annoncé le Conseil des ministres suite à une réunion qui s’est tenue au Palais d’Etat d’Iavoloha.

La situation est plus grave qu’on ne peut le penser, a regretté le directeur général du Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC), Elack Olivier, soulignant qu’il faudrait attendre environ un mois pour voir les eaux se retirer complètement de certains quartiers.

Le président malgache, Andry Rajoelina, avait lancé un appel à la solidarité nationale face à l’ampleur des dégâts causés par le cyclone Batsirai, notamment sur les côtes-est de la Grande Ile.

Selon le BNGRC, le Cyclone qui a frappé le pays dans la nuit de samedi à dimanche a fait au moins 21 morts et contraint près de 70.000 personnes à quitter leur foyer et à faire face aux risques d’inondations.

Madagascar fait face chaque année à une période de pluies torrentielles et d’inondations en raison des cyclones tropicaux. En 2021, la tempête d’Éloïse a fait au moins 12 morts et plus de 8.000 déplacés.