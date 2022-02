Bénin : 6 morts et 10 blessés dans une embuscade 

Cinq gardes forestiers et un soldat ont été tués et dix personnes blessées dans une embuscade mardi dans un parc naturel transfrontalier géré par le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, a annoncé mercredi une organisation de protection de la nature.

« Hier, une équipe de gardes forestiers a été prise en embuscade dans le W National Park du Bénin. Le bilan provisoire fait état de six morts dont cinq gardes forestiers et un soldat des Forces armées du Bénin (FAB), dix autres personnes étant blessées », a indiqué African Parks, une ONG de défense de l’environnement, dans un communiqué.

L’armée béninoise a renforcé sa présence dans le nord du pays après les deux premières attaques terroristes officiellement reconnues à la fin de l’année dernière.