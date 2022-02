Niger : repositionnement des forces militaires européennes (Macron)

Des militaires européens participant au groupement de forces spéciales Takuba « seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali », a annoncé jeudi le président Emmanuel Macron après l’annonce du retrait du Mali de la force française Barkhane et de Takuba.

« Ce retrait se traduira par la fermeture des emprises de Gossi de Ménaka et de Gao, il sera effectuée de manière ordonnée, avec les forces armées maliennes et avec la Mission des Nations unies au Mali » et « durant cette période, nous maintiendrons nos missions de soutien au profit de la Minusma », a précisé le chef de l’Etat lors d’une conférence de presse.