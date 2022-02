Cameroun : importation de 143.000 tonnes d’huile de palme

La demande d’importation initiale de 100.000 tonnes d’huile de palme en 2022, initialement faite par l’Association des raffineurs des oléagineux (Asroc) auprès du Comité de régulation de la filière des oléagineux, a finalement été portée à 143.000 tonnes. Et cette requête, qui induit des importations à un taux de douane réduit, a été validée par le ministre des Finances, Louis Paul Motazé.

L’annonce a été faite par l’Asroc, au cours d’une conférence de presse organisée à Yaoundé, la capitale du pays.

Si cette quantité d’huile de palme est effectivement importée, ce sera le plus gros volume depuis l’année 2017, ce qui correspond à une période de 5 ans en cette année 2022.

En effet, sur cette période, le Cameroun a toujours importé au maximum 100.000 tonnes d’huile de palme (2018 et 2021), et au minimum 70.000 tonnes (2020). Dans le même temps, 96.000 tonnes d’huile de palme brute ont été importées en 2017 et 80.000 tonnes en 2019, indique l’Asroc.

La revalorisation des volumes d’huile de palme brute à importer par le Cameroun au cours de l’année 2022, selon le secrétaire général de l’Asroc, Jacquis Kemleu, est la conséquence de l’intensification des difficultés des transformateurs à s’approvisionner en matière première pour faire fonctionner leurs usines.