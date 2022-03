Tanzanie : des accords d’une valeur de 7,49 milliards de dollars avec les Émirats arabes unis (EAU)

Les institutions publiques et privées tanzaniennes ont signé un total de 36 protocoles d’accord d’une valeur de 7,49 milliards de dollars avec leurs homologues des Émirats arabes unis (EAU), a indiqué la ministre de l’Investissement, de l’Industrie et du Commerce, Ashatu Kijaji, lors du forum sur les entreprises et l’investissement organisé en marge de l’Expo 2020 Dubaï.

Présidé par la cheffe de l’Etat, Samia Suluhu Hassan, l’événement a réuni plus de 400 acteurs du monde des affaires des deux pays.

Le nombre d’accords signés reflète l’engagement des deux parties à continuer de renforcer et de promouvoir les liens économiques, a souligné Kijaji, notant que la participation de la Tanzanie à l’Exposition mondiale, a permis de promouvoir le potentiel du pays dans de nombreux secteurs, dont notamment le tourisme, l’agriculture, les hydrocarbures, les minéraux et l’énergie.