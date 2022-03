Afrique du Sud : les effets néfastes du changement climatique sur les plans humain et économique

Les pays de l’Afrique australe sont déjà confrontés aux effets néfastes du changement climatique, y compris sur les plans humain et économique, a indiqué la ministre sud-africaine de l’Environnement, Barbara Creecy.

« Ce phénomène menace la santé et les vies humaines, réduit la croissance économique, contribue à la pénurie d’eau et à la baisse de la production alimentaire, abime la biodiversité et impacte négativement les établissements humains et les infrastructures », a déclaré Mme Creecy en réaction au 6ème rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Elle a ajouté qu’avec l’aggravation du réchauffement climatique, les pertes et les dommages augmenteront, alors que les systèmes humains et naturels atteindront leurs limites d’adaptation.

Le rapport du GIEC constitue ainsi une contribution importante qui devrait améliorer la compréhension scientifique du changement climatique et éclairer la politique internationale dans le cadre de la COP27 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) qui se tiendra en Égypte en novembre prochain, a estimé la ministre.