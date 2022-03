Nigeria : Au moins 26 morts dans une attaque au nord-ouest

Au moins 26 villageois ont été tué dimanche lors d’une attaque dans le nord-ouest du Nigeria, par des bandes criminelles lourdement armées, a déclaré lundi la police.

Dimanche, des dizaines d’hommes armés à moto ont pris d’assaut le village de Ganar-Kiyawa, dans l’Etat de Zamfara, a affirmé le porte-parole de la police locale, Mohammed Shehu.

Dans un communiqué, le bureau du gouverneur de l’Etat de Zamfara a confirmé l’attaque, affirmant que « de nombreuses vies auraient été perdues et de nombreuses autres blessées », sans donner davantage de détails.

La presse locale évoque, quant à elle, un bilan bien plus élevé, avec au moins 37 morts dont le chef du village, et des dizaines de personnes kidnappées et près de 70 maisons incendiées.

Cette attaque est survenue dans l’Etat de Kaduna, à Agban Kagoro, dans la zone de Kaura, a indiqué Samuel Aruwan, commissaire à la sécurité intérieure.

Ces meurtres ont déclenché lundi des manifestations de protestation dans lesquelles des jeunes en colère ont bloqué les routes et agressé des voyageurs, contraignant le gouvernement de l’Etat à imposer un couvre-feu de 24 heures dans les zones de Jemaa et de Kaura.

Le gouvernement de Kaduna a appelé les habitants de Jemaa et de Kaura à collaborer avec les agences de sécurité dans leur tâche urgente de restaurer la paix, la loi et l’ordre.

Le centre et le nord-ouest du Nigeria sont depuis des années le théâtre de gangs criminels, appelés localement « bandits », qui attaquent les villages, volent le bétail, kidnappent et tuent les habitants.