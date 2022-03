Kenya : pollution des rivières du bassin du lac Naivasha

Les usines de transformation du lait et des légumes du comté de Nyandarua ont été identifiées comme les plus gros pollueurs des rivières du bassin du lac Naivasha, a indiqué une enquête menée par les associations d’utilisateurs des ressources en eau (WRUA), qui note que les centres commerciaux et le bétail ont également contribué, dans une large mesure, à la pollution des rivières.

Enock Kiminta, président de l’Association des utilisateurs des ressources en eau du lac Naivasha (LANAWRUA), a déclaré que leur objectif est de mesurer la qualité et la quantité de l’eau dans les rivières du bassin, ajoutant que les enquêtes initiales ont montré qu’il y a une pollution provenant de certaines usines de transformation des aliments.

« Certaines usines de transformation du lait et des légumes ont été identifiées comme les principaux pollueurs des rivières, » a-t-il affirmé, faisant savoir qu’un travail est en cours avec ces entreprises pour résoudre le problème ».

Les acteurs associatifs ont recommandé aux entreprises de construire des zones humides artificielles pour traiter leurs déchets, afin de minimiser les ressources hydriques naturelles.