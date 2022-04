Nigeria: 26 morts dans un naufrage dans le Nord-ouest du pays

Au moins vingt six personnes, dont 21 femmes et cinq enfants, ont été noyées dans le naufrage mardi soir de leur pirogue sur une rivière du nord-ouest du Nigeria, ont annoncé mercredi les autorités locales.

Le nombre exact de personnes présentes sur la pirogue au moment où elle a chaviré sur la rivière Shagari, dans l’Etat de Sokoto, n’est pas connu, a indiqué le responsable administratif du district de Shagari, Aliyu Dantani.

Mais « les corps de 26 passagers ont été retrouvés par des plongeurs locaux. Il y a 21 femmes et cinq enfants », a-t-il précisé.

Les naufrages sont fréquents sur les rivières et fleuves du Nigeria. La surcharge et le manque d’entretien des bateaux, le non-respect des règles de sécurité et le mauvais temps en sont parmi les principales causes.

Fin mars, treize femmes et enfants avaient péri dans le naufrage d’une pirogue sur laquelle ils avaient embarqué pour fuir leur village attaqué par des hommes armés dans le centre du Nigeria.