L’Afrique : l’insécurité alimentaire en Somalie

Plusieurs agences onusiennes ont tiré le signal d’alarme quant à l’insécurité alimentaire en Somalie, faisant savoir que près de 40% de la population du pays (plus de six millions de Somaliens) fait face à des niveaux extrêmes d’insécurité alimentaire, alors que certaines zones connaissent probablement déjà la famine.

Dans un communiqué, le Programme alimentaire mondial (PAM), l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Unicef et l’agence de coordination humanitaire Ocha préviennent qu’environ 1,4 million d’enfants feront face à une malnutrition aigüe d’ici la fin de l’année, affectés par les pénuries de nourriture et de lait.

La Somalie, comme certaines région d’Ethiopie et du Kenya, fait face depuis plusieurs mois à une grave sécheresse qui impacte lourdement la sécurité alimentaire.

De plus, les prix alimentaires sont en hausse, en raison notamment du conflit en Ukraine, notent les agences.

De son côté, le Conseil norvégien pour les réfugiés a souligné, dans un communiqué, que la quasi-totalité du blé consommé en Somalie vient d’Ukraine ou de Russie, relevant que les prix ont déjà augmenté pour le blé, mais aussi pour le sucre et l’huile dans certaines parties du pays.