Togo : Construction de l’Institut JeufZone spécialisé dans la formation en agriculture

Thione Niang, un ancien conseiller de Barack Obama, et l’ex-attaquant vedette des éperviers du Togo Emmanuel Adebayor, vont lancer le mois prochain la construction de l’Institut JeufZone, spécialisé dans la formation en agriculture et en leadership. Les deux hommes en ont fait l’annonce sur Facebook. Le Togo est le deuxième pays qui accueillera ce campus.

« Après le Sénégal, le Togo prend une place prépondérante dans l’engagement pour l’autosuffisance alimentaire de notre continent. Je voudrais saluer le leadership de mon frère et ami Emmanuel Adebayor, immense footballeur, avec qui je concrétise ce projet », a déclaré l’agripreneur sénégalais.

« Nous allons joindre nos forces, avec des partenariats avec le ministère de l’Agriculture, le Pnud et toutes les organisations qui peuvent aider pour former davantage les jeunes à l’agriculture », a-t-il poursuivi.

Selon le deal, Adebayor devrait mettre à disposition son domaine de Kpalimé à un peu plus de 1h30 de Lomé. « Nous Africains, nous devons nous nourrir nous-mêmes. Pour cela, nous devons nous servir de nos terres, de nos domaines, de nos terrains. L’idée m’est venue de me lancer dans l’agriculture, et avec Thione Niang, nous allons joindre nos forces pour créer quelque chose de magnifique pour la jeunesse », s’est réjoui l’ancien ballon d’or africain.