Burkina Faso : 15 morts dans deux attaques simultanées dans le nord

Quinze personnes dont neuf soldats burkinabè, ont été tuées dimanche et une trentaine ont été blessées, lors d’attaques terroristes simultanées contre deux détachements militaires dans le nord du Burkina Faso, a indiqué l’armée du Burkina dans un communiqué.

« Les détachements militaires de Gaskindé et de Pobe Mengao ont été les cibles d’attaques terroristes dans la matinée du dimanche 24 avril 2022 », souligne un communiqué de l’Etat-major.

« On dénombre pour l’attaque de Gaskindé neuf décédés, cinq militaires et quatre civils. L’attaque de Pobe Mengao a causé la mort de six personnes dont quatre militaires et deux volontaires pour la défense de la patrie », VDP, des supplétifs civils de l’armée, ajoute le communiqué, relayé par l’agence d’information du Burkina Faso « AIB ».

Une trentaine de personnes ont également été blessées dans ces deux attaques, visant des détachements distants de quelques kilomètres l’un de l’autre, près de la frontière malienne.