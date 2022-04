Côte d’Ivoire : Construction d’une centrale biomasse de 46 MW et d’une centrale solaire de 30 MW

Le groupe Electricité de France (EDF) en Côte d’Ivoire a entamé la construction d’une centrale biomasse de 46 MW à Aboisso doublée d’une centrale solaire de 30 MW à Kong, en appui à la production électrique des barrages hydrauliques, a annoncé, mardi, le directeur Afrique de l’Ouest de cette entreprise Mohamed Sow.

En attendant la construction de la centrale solaire de Kong, la station Biovéa et ses infrastructures associées sera alimentée par 450.000 tonnes de déchets de palmiers mis à disposition par PALMCI (filiale spécialisée dans l’huile de palme du groupe ivoirien SIFCA), à hauteur de 30% de ses propres plantations et 70% en provenance des petits planteurs, indique l’Agence ivoirienne de presse.

A côté de ces deux grands projets industriels, EDF Côte d’Ivoire s’emploie à déployer des solutions d’énergie solaire à domicile pour les appareils électroménagers et d’hydro-électricité pour le pompage d’eau des forages à motricité humaine, et les installations d’arrosage des plantations et d’alimentation des fermes en eau.

La centrale biomasse d’Aboisso installée dans la commune d’Ayebo sera mise en service fin 2024, selon Mohamed Sow. Par contre, la centrale solaire de Kong est à la phase de discutions pour définir l’accord-cadre afin de lancer les travaux, ajoute la même source.

La livraison de cette structure était programmée pour fin 2022 avec une durée d’exécution située entre 12 et 18 mois, mais avec ’’l’accord des autorités, nous pensons livrer l’infrastructure d’ici début 2024″, a-t-il déclaré.