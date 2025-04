Burkina Faso : Le Capitaine Ibrahim Traoré adulé à travers le monde

Le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, est célébré depuis quelques jours à travers le monde pour sa vision panafricaniste et son combat contre l’impérialisme.

« God protect Ibrahim Traoré » ou « Dieu protège Ibrahim Traoré ». Ce tweet du rappeur ghanéen Sarkodie, qui cumule plus de 4 millions de vues depuis vendredi, a été reposté par le rappeur américain Meek Mill.

Bien avant ces célèbres artistes, la jeunesse africaine (francophone, anglophone et arabophone) ainsi que les Afro-Américains ont inondé les réseaux sociaux de messages de soutien au chef de l’État burkinabè.

Du Burkina, en passant par la Côte d’Ivoire, le Cameroun, la Namibie, la Somalie, le Kenya, la Jamaïque et les États-Unis… le combat du Capitaine Ibrahim Traoré pour son pays et pour une Afrique libre et indépendante est magnifié, selon l’Agence d’information du Burkina.