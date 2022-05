Niger : Une dizaine de bandits armés arrêtés 

Une dizaine de bandits armés ont été arrêtés, 16 motos détruites et 15 véhicules saisis par l’armée nigérienne cette semaine au cours de diverses opérations de sécurisation et de lutte contre le terrorisme menées dans le nord et l’ouest du pays, a indiqué jeudi une source sécuritaire à Niamey.

Des milliers de litres de carburant de contrebande, ainsi que des centaines de têtes de bétail volées par des bandits ont été également récupérées et mises à la disposition des autorités compétentes pour restitution aux propriétaires, selon le bulletin hebdomadaire d’information de l’armée.

Parmi ces suspects figurent un individu de nationalité libyenne appartenant à un groupe armé terroriste arrêté dans le nord du pays dans un convoi de dix véhicules en provenance de la Libye, et six autres bandits armés de fusil Kalachnikov à bord de cinq motos, dans la même zone, a précisé la même source.

Dans le désert du Djaddo, proche des frontières de la Libye et du Tchad, les opérations conduites dans la même période ont permis, en plus de la récupération de deux véhicules emportés par des bandits armés, la découverte d’un « plot logistique ».

Le Niger est devenu le théâtre des attaques d’organisations terroristes et de bandes criminelles, proches d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), d’Ansar Dine et du groupe terroriste Boko Haram basé au Nigeria.