Rwanda: Deux morts dans l’attaque contre un bus

Au moins deux personnes ont été tuées et six autres blessées quand des hommes armés, liés au groupe rebelle « Front de libération nationale » (FLN), ont ouvert le feu sur un bus dans le sud du Rwanda, a annoncé dimanche la police rwandaise.

« Les assaillants ont tué le conducteur du bus et un passager, et ils ont aussi blessé six autres passagers », a indiqué la police dans un communiqué.

L’attaque s’est déroulée samedi dans l’après-midi dans le district de Nyamagabe, près de la frontière avec le Burundi, a précisé la police.

Le FLN est un groupe armé rebelle accusé par Kigali d’avoir mené une série d’attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019

A l’issue d’un procès en 2021, la justice rwandaise a condamné l’ancienne star hollywoodienne Paul Rusesabagina à 25 ans de prison pour « avoir fondé et appartenir » au Front de libération nationale. La peine a été confirmée en appel en avril.

Rusesabagina vivait depuis 1996 en exil aux Etats-Unis et en Belgique, avant d’être arrêté à Kigali en août 2020 à la descente d’un avion qu’il pensait à destination du Burundi.