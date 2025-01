Éthiopie : Un prêt de 700 millions de dollars de la Banque mondiale pour renforcer le secteur financier

L’Éthiopie a obtenu un prêt de 700 millions de dollars de la Banque mondiale pour appuyer la mise en œuvre d’un projet visant à renforcer son secteur financier.

L’accord relatif à ce prêt a été signé mardi par Ahmed Shide, le ministre éthiopien des Finances, et Maryam Salim, directrice nationale de la Banque mondiale pour l’Éthiopie, l’Érythrée, le Soudan et le Sud-Soudan.

Le projet a pour objectif de soutenir les réformes essentielles du secteur financier, notamment la recapitalisation de la Banque commerciale d’Éthiopie et de la Banque de développement d’Éthiopie. Selon l’agence éthiopienne ENA, cette initiative fait partie d’une stratégie plus large pour moderniser et libéraliser les opérations bancaires dans le pays. Le ministère éthiopien des Finances a souligné que ce financement de la Banque mondiale appuie également les réformes audacieuses récemment entreprises par le gouvernement pour dynamiser le secteur bancaire.