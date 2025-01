Angola : Prévisions de croissance de l’industrie manufacturière et réduction des importations d’ici 2025

L’Angola anticipe une hausse significative de 9% du poids de l’industrie manufacturière dans son PIB d’ici 2025, accompagnée d’une augmentation de l’emploi liée aux nouveaux investissements dans ce secteur et d’une réduction notable des importations de produits manufacturés, selon le Plan de Développement Industriel du pays (PDIA), rendu public jeudi.

Le plan prévoit que la part des importations de produits industriels par rapport au PIB passe de 144% en 2017 à moins de 130% en 2025.

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement angolais entend structurer ses politiques publiques autour du secteur manufacturier, soulignant son rôle clé dans la diversification de l’économie nationale.

Ces politiques s’inscrivent dans les priorités et engagements de l’Angola sur les plans international, continental et régional, en alignement avec les objectifs des Nations Unies, l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA) et la stratégie d’industrialisation 2015-2063 de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

Sur le plan national, le PDIA 2025 soutient les stratégies du Plan national de développement, en particulier celles visant à promouvoir la production locale, à substituer les importations et à diversifier les exportations.

Le plan propose une approche intégrée et des actions concrètes à court et moyen terme pour attirer davantage d’investissements nationaux et étrangers dans l’industrie angolaise, tout en développant une structure industrielle plus diversifiée.