Bénin : REMAPSEN

La sécurité alimentaire et nutritionnelle liée aux changements climatiques a été au centre d’un webinaire organisé par la section béninoise du Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l’environnement (REMAPSEN) sur le thème « sécurité alimentaire et changements climatiques en Afrique de l’ouest et du centre, cas du Bénin ».

« Les déficits pluviométriques, les grandes sécheresses, les pluies diluviennes et les inondations dévastatrices ont des conséquences dramatiques sur les moyens de subsistances des populations. A cela, il faut ajouter les catastrophes naturelles qui ont doublé en l’espace de 20 ans selon une étude de l’ONU. Toutes choses qui favorisent un manque de fertilité des terres », a expliqué le Représentant de la l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Bénin, Isaias Obama Oyana.

M. Oyana a axé son intervention sur le sous-thème « consolidation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de changements climatiques, cas de l’Afrique de l’ouest et du centre ».