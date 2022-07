Gabon: OIF organise sa deuxième Mission économique et commerciale

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) organise sa deuxième Mission économique et commerciale du 6 au 8 juillet à Libreville et du 11 au 13 juillet à Kigali.

La mission réunit environ 250 entreprises locales, plus de 110 entreprises et acteurs économiques provenant d’au moins 30 pays de l’OIF, indique-t-on auprès de l’organisation internationale.

Dans la capitale gabonaise, la manifestation sera une occasion pour les 250 entreprises locales, plus de 110 entreprises et acteurs économiques de nouer des partenariats et d’explorer des nouvelles destinations et opportunités.

Au terme de cette mission, le Gabon espère en tirer avantage pour accélérer la transformation et la diversification de son économie.