Niger : onze terroristes éliminés

Au moins 11 terroristes ont été neutralisés, dimanche, lors d’une attaque du groupe terroriste Boko Haram contre un campement militaire près de Diffa, dans le sud-est du Niger, a indiqué lundi le gouvernement.

« Le 3 juillet 2022, vers 13 heures (14 heures GMT), un détachement de la Garde nationale de Garin Dogo a fait l’objet d’une attaque par des éléments de Boko Haram à bord de plusieurs véhicules et motos », souligne un communiqué du ministère nigérien de l’Intérieur.

L’attaque a fait « côté ami, un mort, un disparu et quatre blessés » et « côté ennemi, onze terroristes neutralisés et un blessé capturé », selon le bilan du ministère.

En outre, « sept complices » des assaillants ont été arrêtés et du matériel « de guerre » a été « saisi ou détruit », poursuit le communiqué.

Le ministre de l’Intérieur a adressé ses vives félicitations à cette unité de la Garde Nationale du Niger et aux éléments du secteur 4 de la Force Multinationale Mixte ‘’pour leur bravoure qui a permis de mettre les terroristes en déroute et de leur infliger de lourdes pertes’’.

La position attaquée de Garin Dogo, située dans la commune de Gueskérou, abrite une partie d’un contingent de 1.000 nouvelles recrues locales dédiées à la « sécurisation » de plusieurs villages où des milliers de déplacés ont été réinstallés l’année passée.