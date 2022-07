Burkina Faso : 22 morts dans l’attaque de Bourasso

L’attaque terroriste, dans la nuit de dimanche à lundi, à Bourasso, dans la Kossi, a fait au moins 22 morts, a indiqué le gouverneur de la Boucle du Mouhoun Babo Pierre Bassinga, selon un communiqué.

Dans son communiqué, le gouverneur Bassinga a indiqué que les blessés dont le nombre n’a pas été précisé, ont été conduits au CMA de Nouna et au CHR de Dédougou.

Il a assuré que des mesures ont été immédiatement prises pour accueillir les populations qui sont arrivées à Nouna et à Dédougou.

Le gouverneur a affirmé que les opérations de sécurisation se poursuivent et a appelé les populations au calme.

Neuf personnes, dont six combattants volontaires pour la défense de la patrie (VDP, les supplétifs de l’armée), ont été également tuées samedi, dans une attaque contre le village de Namissiguima situé dans le nord du Burkina Faso, a annoncé lundi soir le gouverneur de la région, David Valentin Ouédraogo, dans un communiqué.

Le bilan après le ratissage des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) fait état de neuf (09) morts, à savoir six (06) Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) et trois (03) civils, selon la même source.

Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à des attaques terroristes qui ont fait de nombreuses victimes et plus de 1,9 million de déplacés internes.