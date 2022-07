Sahel : Sébastien Lecornu et Catherine Colonna se rendront au Niger 

Les ministres français des Armées et des Affaires étrangères se rendront au le 15 juillet au Niger pour la réorganisation du dispositif militaire et diplomatique en Afrique.

« J’aurai l’occasion avec la ministre (des Affaires étrangères) Catherine Colonna de me rendre au Niger dans les jours suivant notre fête nationale (le 14 juillet, ndr). Je me rendrai également à Abidjan », avait auparavant annoncé jeudi M. Lecornu devant la commission défense de l’Assemblée nationale, en soulignant la nécessité de « réaffirmer un agenda de sécurité en Afrique ».

Ces visites interviennent après le départ de la force spéciale française Barkhane et la force européenne Takuba du Mali, sur décision de la nouvelle junte militaire malienne, dirigée par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta.

Au Niger, les Français maintiendront plus d’un millier d’hommes et des capacités aériennes (3 avions de chasse, 6 drones armés, 4 à 6 hélicoptères) pour fournir un appui feu et du renseignement dans le cadre d’un « partenariat de combat » avec les forces armées nigériennes (FAN), déployées avec 250 soldats français à proximité de la frontière avec le Mali pour lutter contre les jihadistes.

Les Forces françaises en Côte d’Ivoire, elles, comptent quelque 900 hommes, chargés d’appuyer et de soutenir les opérations en Afrique centrale et de l’Ouest, mais aussi de mettre en œuvre un partenariat militaire avec Abidjan.