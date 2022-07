Niger: 15 morts et 23.000 sinistrés suite aux pluies (autorités)

Les pluies torrentielles, qui se sont abattues sur le Niger depuis juin, ont fait 15 morts et plus de 23.000 sinistrés, ont annoncé jeudi les autorités de ce pays de l’Afrique de l’Ouest.

Selon un bilan provisoire, 15 personnes sont mortes, la majorité dans l’effondrement de leurs habitations et par noyade, tandis que 23.631 autres sont sinistrées, selon les données des services de la Protection civile qui font état de d’au moins 24 blessés.

Les régions les plus touchées sont celles de Zinder (centre-est), Maradi (centre-sud) et Diffa (sud-est).

Ces pluies, qui provoquent des inondations et des glissements de terrain, ont détruit ou endommagé plus de 3.000 habitations et provoqué l’effondrement de classes, de centres de soins médicaux, de greniers à céréales et de boutiques.

En 2021, les fortes pluies avaient causé la mort d’au moins 70 personnes et fait plus de 200.000 sinistrés, selon les autorités et l’ONU.