Côte d’Ivoire: PREPICO 2

Le Plan de relance de la production piscicole continentale (PREPICO 2), lancé par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, ambitionne, sur la période 2022-2026, de produire à terme 150.000 tonnes de poissons à travers la mise en place de projets aquacoles et avec l’appui des partenaires techniques et financiers à savoir l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Selon M. Touré, le PREPICO 2 vise à contribuer au développement de la pisciculture continentale à travers l’approche orientée vers le marché avec l’augmentation de la quantité de la vente de poisson et du revenu des acteurs de la chaine de valeur, rapporte l’Agence ivoirienne de presse.

« C’est un projet destiné aux coopératives aquacoles qui leur permettra d’améliorer la commercialisation du poisson de pisciculture. Il sera déployé dans les régions des Grands Ponts, de l’Agneby-Tiassa, de l’Indénié-Djuablin, du Sud Comoé, de la Mé et du District d’Abidjan », précise le ministre.