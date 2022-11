Nigeria : Projets d’énergie solaire

L’Agence d’électrification rurale du Nigeria (REA) et CarbonAi ont signé un protocole d’accord pour identifier et développer des projets d’énergie solaire en milieu rural.

Ces projets seront financés par les crédits carbone générés par les projets de capture de gaz de torche financés et développés par CarbonAi au Nigeria, indique mardi dans un communiqué la société basée au Canada et aux Émirats arabes unis.

Le protocole d’accord prévoit que les parties exploreront les possibilités de financer et de développer des projets d’énergie solaire dans des communautés non desservies ou mal desservies à proximité des projets de capture de gaz de torche de CarbonAi au Nigeria, précise le communiqué.

La REA appliquera sa connaissance des besoins et des programmes d’électrification rurale du Nigeria pour identifier les opportunités de projets appropriés et assurer la liaison avec les communautés locales, fait savoir la même source, ajoutant qu’en retour, CarbonAi appliquera son expertise en matière de finance carbone et de développement de projets pour financer, concevoir et construire les projets.

La société quantifiera, vérifiera et monétisera également les réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES) en utilisant sa propre plateforme de gestion de données.