Nigeria : 10 morts et 13 otages après l’attaque d’une mosquée dans le nord-ouest 

Au moins dix personnes ont été tuées et treize autres enlevées, samedi soir, lors d’une attaque par des hommes armés contre une mosquée dans le nord du Nigeria, Etat de Katsina, selon la police et des témoins.

Samedi, tard dans la soirée, des hommes armés « ont attaqué la mosquée du village de Maigamji, dans le district de Funtua, et ont enlevé 19 fidèles après avoir tiré et blessé l’imam et un autre fidèle » pendant la prière du soir, a déclaré Gambo Isah, porte-parole de la police de l’État de Katsina.

« Nos hommes se sont lancés à la poursuite des bandits et ont réussi à sauver six des fidèles des mains de leurs ravisseurs tandis que des efforts sont en cours pour libérer les 13 autres », a-t-il ajouté.

Au moins dix personnes ont été tuées dont l’imam Alhaji Suleiman Habibu.

Selon Usman Ali, les assaillants sont arrivés à moto, ont encerclé la mosquée et ont commencé à tirer.

« Certains fidèles ont réussi à s’échapper mais l’imam et d’autres ont été tués. Dix corps ont été retrouvés dans la mosquée et ont été enterrés », a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, le porte-parole de la police de Katsina, Gambo Isah, a rapporté l’incident, mais a noté que seules deux personnes avaient été blessées.